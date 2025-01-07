В Тарасовском районе общественники поздравили воспитанников центра помощи детям

В преддверии Нового года представители Общественного совета при Отделе МВД России по Тарасовскому району Евгений Гончаров и Андрей Табуленко организовали праздничное мероприятие в «Ерофеевском центре помощи детям» в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
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