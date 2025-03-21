Посол РФ рассказал о сотрудничестве с Танзанией в военно-морской сфере

Россия и Танзания ведут консультации по дальнейшему развитию отношений в военно-морской сфере, переговоров по строительству российской базы ВМФ не ведется, заявил в интервью «Известиям» посол России в Танзании Андрей Аветисян.
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