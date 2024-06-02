Российский боец ММА Тарасов оценил бой Махачева с Порье

Победа бойца смешанных единоборств из России Ислама Махачева, в третий раз защитившего титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире в США, убедительно доказывает, что в настоящее время у него нет соперников в легком весе.
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