Россия намерена подписать с Индией соглашение на поставку и лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»

Россия планирует подписать контракт с Индией на поставку и лицензионное производство переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" в рамках международной авиакосмической выставки Aero India, стартовавшей сегодня на авиабазе Елаханка в индийском Бангалоре.
Популярные статьи
- Постпред РФ при ООН: Россия сделает так, чтобы Украина никогда не представляла угрозу
- Корд – российский крупнокалиберный пулемёт, от которого практически невозможно спастись
- Украинский военнослужащий: Бойцы прибывшей под Бахмут 30-й бригады просто убегают при виде противника, так как им нечем стрелять
Свежие комментарии