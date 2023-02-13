Военное обозрение

3 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Россия только предлог. Готовится законодательная база на право Запада обворовывать страны, которые по какой либо прич...Российский посол ...
  • Россиянин
    Правда глаза колет?В Минобороны Фран...
  • виктор дабижа
    а разве ирак что то решает самостоятельно,после переворота там заправляют пиндосыИрак отказывается...

Россия намерена подписать с Индией соглашение на поставку и лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»

Россия намерена подписать с Индией соглашение на поставку и лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»

Россия планирует подписать контракт с Индией на поставку и лицензионное производство переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" в рамках международной авиакосмической выставки Aero India, стартовавшей сегодня на авиабазе Елаханка в индийском Бангалоре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх