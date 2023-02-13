Россия намерена подписать с Индией соглашение на поставку и лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»

Россия планирует подписать контракт с Индией на поставку и лицензионное производство переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" в рамках международной авиакосмической выставки Aero India, стартовавшей сегодня на авиабазе Елаханка в индийском Бангалоре.