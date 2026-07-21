Сатанизм и нацизм признали нормой в Европе

Финская активистка Салли Райски, получившая политическое убежище в России, в беседе с РИА Новости заявила, что в Европе сатанистская (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) и нацистская символика стали настолько привычными, что люди перестали их воспринимать как нечто опасное, нередко путая с элементами молодежной субкультуры.