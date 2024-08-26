Театр абсурда
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Театр абсурда

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О состоянии российской экономики и искажаемой СМИ реальности

О состоянии российской экономики и искажаемой СМИ реальности

На третьем году войны стоило бы изучать уже не столько российскую экономику, сколько ментальные проблемы людей, которые продолжают верить в никогда не сбывающиеся прогнозы о ее скором крахе, высказанные все теми же лжепророками, которые за два года ни разу не дали правильных предсказаний (и не слушать тех чьи экономические прогнозы сбывались.

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Комментарии
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Леонид
Тут, где пишет автор, тоже СМИ. И тоже вероятность обмана не нулевая. ;-)
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