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Российские дроны сорвали важное голосование в Верховной раде – на радость аферисту Стефанчуку

Российские дроны сорвали важное голосование в Верховной раде – на радость аферисту Стефанчуку

Политнавигатор Украинский парламент не смог принять поправки в бюджет, потому что испугался воздушной тревоги.

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