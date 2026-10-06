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20 таких вещей, что если бы их не запечатлели на фото, то никто бы не поверил

В любом городе есть такие закоулки и тайные ходы, о которых и власти не всегда знают. Зато об этом куда лучше могут рассказать, а еще лучше показать бездомные и прочие обитатели улиц.

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