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Царьград

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Штрафы за курение в подъездах хотят поднять в 100 раз. Сенатор подчеркнул: "Это вопрос здоровья"

Штрафы за курение в подъездах хотят поднять в 100 раз. Сенатор подчеркнул: "Это вопрос здоровья"

Сенатор Олег Голов предложил увеличить штрафы за курение в подъездах многоквартирных домов до 50 тысяч рублей.

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