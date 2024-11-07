Трамп предлагает, РФ выдвигает условия, Зеленский заискивает: западная пресса о завершении конфликта

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа быстро «наставила на путь истинный» не только лидеров европейских стран, которые лихорадочно пытаются наладить отношения с 47-м президентом Штатов, но и западную прессу, так жаждавшую увидеть раздавленную Россию у ног американской Демпартии.