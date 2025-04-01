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Два самолета МЧС РФ прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

Два самолета МЧС РФ прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

Два самолета МЧС России, вылетевших 31 марта, прибыли в Мьянму для оказания помощи местным спасателям в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 28 марта, сообщили в пресс-службе этого российского ведомства.

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