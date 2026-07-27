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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Богдан Гуськов: «Рефери рано остановил бой с Анкалаевым. Я бы продержался до конца»

Боец UFC Богдан Гуськов подвел итоги поединка с Магомедом Анкалаевым на турнире в Абу-Даби. Анкалаев победил техническим нокаутом в пятом раунде.

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