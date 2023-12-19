Кто родился 20 декабря

Андрей Анатольевич Турчак (48 лет), первый заместитель председателя Совета Федерации. Был генеральным директором торгово-промышленной компании «Леннорт», Завода электробытовой аппаратуры, вице-президентом ХК «Ленинец».
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