Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra

Базовые версии Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus будут стоить на уровне предшественников, Ultra прибавит $100 Появились предварительные сведения о стоимости будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S27.
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