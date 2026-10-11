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Демограф Ионцев назвал прогноз о «Судном дне» 13 ноября попыткой запугать людей

Демограф Ионцев назвал прогноз о «Судном дне» 13 ноября попыткой запугать людей

Журнал Science в 1960 году опубликовал статью с заголовком: «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года», авторы которой предрекали демографическую катастрофу.

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