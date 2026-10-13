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На октябрьской сессии областного Собрания рассмотрят более 30 вопросов

На октябрьской сессии областного Собрания рассмотрят более 30 вопросов

Очередная, двадцать девятая сессия Архангельского областного Собрания депутатов состоится 21 октября.

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