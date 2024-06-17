Готовим шоколадное мороженое

Ингредиенты желтки - 5 шт сахар - 120 гр какао - 40 гр горький или молочный шоколад - 100 гр сливки 10% - 250 мл сливки 33% - 500 мл Рецепт приготовления В сотейнике с толстым дном растираем желтки с сахаром, добавляем какао, перемешиваем и добавляем 10% сливки, перемешиваем.
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