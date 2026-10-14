Граждане старше 55 лет обеспечили 80% общего прироста занятости в России с 2021 по 2025 год. Об этом свидетельствуют данные Центра макроэкономических исследований Сбербанка, передает НСН .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения за...
- Минпросвещения за...
- Т Ямпольская назвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым