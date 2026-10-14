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Граждане старше 55 лет обеспечили 80% общего прироста занятости в России с 2021 по 2025 год

Граждане старше 55 лет обеспечили 80% общего прироста занятости в России с 2021 по 2025 год

Граждане старше 55 лет обеспечили 80% общего прироста занятости в России с 2021 по 2025 год. Об этом свидетельствуют данные Центра макроэкономических исследований Сбербанка, передает НСН .

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