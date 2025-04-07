К зданию конечной транспорта на Дубнинской подводят коммуникации

На строящейся конечной станции наземного транспорта городского вокзала Лианозово проводятся инженерные работы, сообщила пресс-служба департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы.
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