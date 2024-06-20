Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в Химках в онлайн-формате

Жители Химок в День памяти и скорби присоединятся к всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти». Любой желающий сможет почтить память героев Великой Отечественной войны, зажечь виртуальную свечу и сделать пожертвование ветеранам.
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