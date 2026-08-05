⚡️ В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 4 августа до 08.00 мск 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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⚡️ В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 4 августа до 08.00 мск 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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