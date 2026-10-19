Интересная жизнь с Vera Star Поклонники Пугачевой бьют тревогу. Буквально накануне в некоторых Telegram-каналах со ссылкой на инсайдеров появилась информация, что положение в звездном семействе катастрофическое.
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По шавке и шапка!!!
И зачем эта статейка, мне лично наплевать на эту семейку.Умерла так умерла , придайте полному забвению
Ну ничё так Галкин накачан. Прям как Стас Костюшкин. Или как Ревва. А с вилу "мелочь пузатая" 😂
Перетопчется пархатая парочка. Ну их .…
А Галкин что гей?