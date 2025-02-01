500 сотрудников и ветеранов УИС получили квартиры в домах, построенных ФСИН России

В рамках ведомственного проекта «Развитие жилищной инфраструктуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» ФСИН России ввела в эксплуатацию 6 жилых домов, предоставив 500 квартир сотрудникам и ветеранам УИС, рассказали в пресс-службе ведомства.
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