❗️ Жесткое ДТП произошло в районе Алупки: погиб водитель Как сообщили в Госавтоинспекции Крыма, сегодня утром водитель автомобиля Lada Kalina выехал на «встречку» и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter.
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❗️ Жесткое ДТП произошло в районе Алупки: погиб водитель Как сообщили в Госавтоинспекции Крыма, сегодня утром водитель автомобиля Lada Kalina выехал на «встречку» и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter.