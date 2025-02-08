Он героически жертвовал собой ради СССР, им восхищался даже великий Третьяк. История о легенде ЦСКА Пучкове

Он пережил невероятное количество травм.В честь Николая Пучкова: В 2005 году под своды ЛДС ЦСКА подняли именной стяг; В 2006 году в ДС «Юбилейный» открыли мемориальную доску; В 2007 году его именем назвали первую школу вратарей; В Санкт-Петербурге ежегодно проводится предсезонный турнир, названный именем Пучкова.