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Он героически жертвовал собой ради СССР, им восхищался даже великий Третьяк. История о легенде ЦСКА Пучкове

Он героически жертвовал собой ради СССР, им восхищался даже великий Третьяк. История о легенде ЦСКА Пучкове

Он пережил невероятное количество травм.В честь Николая Пучкова: В 2005 году под своды ЛДС ЦСКА подняли именной стяг; В 2006 году в ДС «Юбилейный» открыли мемориальную доску; В 2007 году его именем назвали первую школу вратарей; В Санкт-Петербурге ежегодно проводится предсезонный турнир, названный именем Пучкова.

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