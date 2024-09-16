Президент Молдавии допустила вступление страны в ЕС без Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду сообщила о том, что республика планирует осуществить интеграцию в Европейский Союз без учета территории непризнанного Приднестровья в случае задержек в урегулировании этой проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии