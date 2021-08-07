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Первый номер «Яблока» не смог ответить на вопрос «Чей Крым?»

Первый номер «Яблока» не смог ответить на вопрос «Чей Крым?»

Александр Рябчук, возглавивший избирательный список либеральной партии «Яблоко» в Ростове, отказался отвечать на вопрос «Чей Крым?», который ему настойчиво задавал блогер и репортер Сергей Рулев, пришедший на встречу с новоиспеченным политиком.

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