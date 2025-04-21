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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беруби о 3 голах «Торонто» в большинстве в матче с «Оттавой»: «Мы хорошо доводим шайбу до игроков, находящихся у ворот. Таварес и Найз очень эффективны в этой роли»

«Лифс» начали серию первого раунда Кубка Стэнли с «Сенаторс» с победы (6:2, 1-0).  «Торонто» впервые с 1999 года забросил 3 шайбы в большинстве в кубковом матче.

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