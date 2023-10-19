Роспотребнадзор не поддержал онлайн-продажу алкоголя

Роспотребнадзор высказался против возможного разрешения онлайн-продаж алкоголя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей ведомства Олега Прусакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии