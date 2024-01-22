Балерина Анастасия Волочкова может присоединиться к общественному движению «Ветераны России». Об этом сама артистка рассказала NEWS.
Анастасия Волочкова может стать лицом движения «Ветераны России»
Комментарии
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Владимир Козлов
Не дай Бог такое лицо для общественного движения! С такими позорными фото и видео, которые она регулярно выкладывает - это вряд ли пойдет на пользу движению с названием "Ветераны России". Хотя, смотря какое движение и ветеранов чего имеется в виду.
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20 час.
Бендер Задунайский
Пусть для начала пружину между ног уберет .
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20 час.
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