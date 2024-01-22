Анастасия Волочкова может стать лицом движения «Ветераны России»

Владимир Козлов

Не дай Бог такое лицо для общественного движения! С такими позорными фото и видео, которые она регулярно выкладывает - это вряд ли пойдет на пользу движению с названием "Ветераны России". Хотя, смотря какое движение и ветеранов чего имеется в виду.