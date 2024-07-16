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В России высказались о судьбе мирных переговоров с Украиной при победе Трампа на выборах

В России высказались о судьбе мирных переговоров с Украиной при победе Трампа на выборах

Россия приветствует желание кандидата в президенты США Дональда Трампа начать мирные переговоры по завершению украинского конфликта, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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