В России высказались о судьбе мирных переговоров с Украиной при победе Трампа на выборах

Россия приветствует желание кандидата в президенты США Дональда Трампа начать мирные переговоры по завершению украинского конфликта, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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