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Кухарчук о том, почему не вошел в планы Гогниева: «Не понял и разбираться не хочется. Расторг контракт с «Химками» по обоюдному согласию»

Хавбек Илья Кухарчук высказался после своего ухода из «Химок». — Вам называли причину, по которой «Химки» решили больше не сотрудничать с вами? — До конца причины я сам не знаю.

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