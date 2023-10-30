После беспорядков в Дагестане начались задержания

После массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы силовики начали отлавливать их участников. По данным ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, оперативники установили более 150 человек, причастных к беспорядкам, 60 из них задержаны.
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