Спикер Вячеслав Володин: депутаты ГД будут вести прием на территории ЛНР

Спикер ГД Володин сообщил о соглашении между ГД и Народным собранием ЛНР.Председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин заявил, что Государственная Дума и Народный совет ЛНР приняли соглашение о сотрудничестве.