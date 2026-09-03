Трагедии, которые объединили страну: 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом

Трагедии, которые объединили страну: 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмомКаждый год 3 сентября в России наступает дата, которая не отмечена в календаре красным цветом, но отзывается болью в сердце каждого, кто помнит.
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