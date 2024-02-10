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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

#МолодежнаяРоссия на ВДНХ: звездные гости, национальные достижения и социальные лифты

#МолодежнаяРоссия на ВДНХ: звездные гости, национальные достижения и социальные лифты

Карьерные возможности для молодежи и путешествия по России, мастер-класс по предпринимательству и диджеингу, а также резиденты арт-кластера «Таврида» MIA BOYKA, Ваня Дмитриенко и Анет Сай – такими образовательными и культурными событиями удивляют на международной выставке-форуме «Россия» в День молодежной политики.

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