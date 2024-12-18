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В Орле задержали азиатов, оформлявших банковские карты по поддельным паспортам

В Орле задержали азиатов, оформлявших банковские карты по поддельным паспортам

Орловские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Орловской области и при содействии сотрудников службы безопасности банка пресекли преступную деятельность злоумышленников, которые по поддельным документам оформляли банковские карты.

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