В Орле задержали азиатов, оформлявших банковские карты по поддельным паспортам

Орловские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Орловской области и при содействии сотрудников службы безопасности банка пресекли преступную деятельность злоумышленников, которые по поддельным документам оформляли банковские карты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии