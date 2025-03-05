Минутка творчества от ИИ про Путина и Трампа 🤣 Вроде прикольно, но пиндосам всё равно веры нет и быть не может.
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Минутка творчества от ИИ про Путина и Трампа 🤣 Вроде прикольно, но пиндосам всё равно веры нет и быть не может.
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