Судьба ручки, ставшей точкой военной истории: цела ли она? Ирэн ОрлонскаяОкончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, подписанный в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, является одним из наиболее значимых документов XX века.