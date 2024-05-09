Судьба ручки, ставшей точкой военной истории: цела ли она? Ирэн ОрлонскаяОкончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, подписанный в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, является одним из наиболее значимых документов XX века.
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