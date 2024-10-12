Скандал вокруг Wildberries растёт и уже грозит расколоть Россию: За кровной местью пойдут публичные казни?

Майя Maja

Государство не может вмешиваться, т.к. сделка перед слиянием была одобрена и проверена ФАС и президентом РФ. Все в рамках закона. Это у этих кавказских народов решал менталитет все как в 90-е. И именно они и раскачивают лодку внутри государства своими дикарскими способами. А центр все больше и больше им дотаций отваливает. И чем больше у них будет денег, тем беспредельнее они будут себя вести. "Плавали - знаем" уже государство это проходило.. Об этом стоит сегодня думать и не наступать на одни и те же грабли. Так можно и без Головы остаться.