Коллаж Царьграда Глава целого региона России объявил одного сенатора-миллиардера и двух депутатов Госдумы своими "кровниками".
Скандал вокруг Wildberries растёт и уже грозит расколоть Россию: За кровной местью пойдут публичные казни?
Комментарии
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Стефания Новак
Сейчас у Государства сложное время. И не надо Кадырову говорить о какой то кровной мести. Он что не понимает?
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7 час.
Майя Maja
Не сказал бы - его "свои" бы не поняли.
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6 час.
Майя Maja
Государство не может вмешиваться, т.к. сделка перед слиянием была одобрена и проверена ФАС и президентом РФ. Все в рамках закона. Это у этих кавказских народов решал менталитет все как в 90-е. И именно они и раскачивают лодку внутри государства своими дикарскими способами. А центр все больше и больше им дотаций отваливает. И чем больше у них будет денег, тем беспредельнее они будут себя вести. "Плавали - знаем" уже государство это проходило.. Об этом стоит сегодня думать и не наступать на одни и те же грабли. Так можно и без Головы остаться.
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6 час.
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