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«Неймар будет играть за «Арсенал». Когда ты придешь? Ты нам нужен!» Промоутер Уоррен – бразильцу во время боя Бетербиева и Бивола

Прошлым вечером бразилец присутствовал на боксерском поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, проходившем в Саудовской Аравии.

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