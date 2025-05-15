Артемий Лебедев предсказал судьбу выступающих против России иноагентов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался об иностранных агентах, выступающих против России. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он предсказал возможную судьбу тех, кто критикует страну.
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