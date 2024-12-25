Названа причина обрушения цен на газ в России

Reuters: стоимость СУГ в России упала вдвое из-за санкций Евросоюза Биржевая стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ, смесь пропана и бутана) в России упала в два раза на фоне вступления в силу санкций Евросоюза 20 декабря, следует из подсчетов Reuters.
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