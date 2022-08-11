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Усман – о Коноре: «Макгрегор закончился как чемпион»

Лучший боец UFC P4P Камару Усман высказался о бывшем двойном чемпионе промоушена Коноре Макгрегоре. По мнению нигерийца, звездный боец утратил мотивацию из-за случившегося с ним финансового успеха.

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