Ученые показали размер окаменелости дракона возрастом 240 миллионов лет

На юге Китая палеонтологи впервые обнаружили окаменелости существа, названного ими «драконом». Уникальное создание с длинной шеей обитало на Земле около 240 миллионов лет назад, его размеры удалось установить и затем на видео смоделировать внешний облик древнего зверя.