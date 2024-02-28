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Ученые показали размер окаменелости дракона возрастом 240 миллионов лет

Ученые показали размер окаменелости дракона возрастом 240 миллионов лет

На юге Китая палеонтологи впервые обнаружили окаменелости существа, названного ими «драконом». Уникальное создание с длинной шеей обитало на Земле около 240 миллионов лет назад, его размеры удалось установить и затем на видео смоделировать внешний облик древнего зверя.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Интересно так....
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