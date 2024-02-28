Ученые показали размер окаменелости дракона возрастом 240 миллионов лет

На юге Китая палеонтологи впервые обнаружили окаменелости существа, названного ими «драконом». Уникальное создание с длинной шеей обитало на Земле около 240 миллионов лет назад, его размеры удалось установить и затем на видео смоделировать внешний облик древнего зверя.
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