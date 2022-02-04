Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Георгий Ревия: «Больше всего, конечно, общаемся с российскими спортсменами. Там друзья, у нас общие базы и вообще много общего»

Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в танцах на льду, рассказали об атмосфере в олимпийской деревне Пекина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх