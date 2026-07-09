НАТО вновь проявляет агрессивную политическую позицию, определив Россию своим противником. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести».
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