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РИА Новый день

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Кремль: решение НАТО считать Россию своим противником является агрессией

Кремль: решение НАТО считать Россию своим противником является агрессией

НАТО вновь проявляет агрессивную политическую позицию, определив Россию своим противником. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести».

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