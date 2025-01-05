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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин забил «Сиэтлу», прервав безголевую серию из 14 матчей. У него 4+10 в 39 играх в сезоне

Форвард «Эдмонтона» открыл счет на 1-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (4:2).  На счету 23-летнего россиянина стало 14 (4+10) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+8».

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