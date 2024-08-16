Украинская армия сообщила об испытаниях шагающих роботов-собак в боевых условиях

Украина заявила, что начала применять на поле боя настоящих роботов, как из научной фантастики. Разработанные в Великобритании робособаки, как утверждается, хорошо подходят для разведки и наблюдения за полем боя, в местах, куда страшно послать человека.
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