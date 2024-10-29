В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

Александр лесной

М может и деда мороза запретить бля как ни как со СНЕГУРКОЙ ПРИХОДИТ И С РЕБЕНКОМ А ГДЕ ЖЕ СТАРУХА ТОГДА как каждый год С ВНУЧКОЙ СНЕГУРКОЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ БЛЯ как говорят ПЕДОФИЛ так понимать????????????????????????????