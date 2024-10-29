Последнее время наблюдаю, как некие странные личности находят пропаганду запрещённых (или в отношении которых такой запрет готовится) течений в русской классике, советских фильмах и даже мультфильмах, а также во вполне обычных вещах.
В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ну, тут уж явно пропаганда ЛГБТ.😆😆😆😆😆😆😆😆😃😃🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 По мнению этих "активистов"-шизиков
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2 час.
Александр лесной
М может и деда мороза запретить бля как ни как со СНЕГУРКОЙ ПРИХОДИТ И С РЕБЕНКОМ А ГДЕ ЖЕ СТАРУХА ТОГДА как каждый год С ВНУЧКОЙ СНЕГУРКОЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ БЛЯ как говорят ПЕДОФИЛ так понимать????????????????????????????
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2 час.
Галина Малыхина
Это уже не обострение а клиника...
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1 час.
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