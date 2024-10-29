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В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

Последнее время наблюдаю, как некие странные личности находят пропаганду запрещённых (или в отношении которых такой запрет готовится) течений в русской классике, советских фильмах и даже мультфильмах, а также во вполне обычных вещах.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ну, тут  уж явно пропаганда  ЛГБТ.😆😆😆😆😆😆😆😆😃😃🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 По мнению  этих &quot;активистов&quot;-шизиков
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2 час.
Александр лесной
М может и деда мороза запретить бля как ни как со СНЕГУРКОЙ  ПРИХОДИТ И С РЕБЕНКОМ  А ГДЕ ЖЕ СТАРУХА ТОГДА как каждый год С ВНУЧКОЙ СНЕГУРКОЙ  ИЗВРАЩЕНЕЦ БЛЯ как говорят ПЕДОФИЛ  так понимать????????????????????????????
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2 час.
Галина Малыхина
Это уже не обострение а клиника...
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1 час.

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